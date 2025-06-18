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18 червня 2025, 16:00

У Дніпрі помітили "цар-балкон" на фасаді новенького ЖК

18 червня 2025, 16:00
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фото: Телеграм/Нерухомість Інфо
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В новому житловому комплексі Marshall на Набережній Перемоги, 128 помітили незвичайний балкон, який одразу привернув увагу містян

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає RegioNews.

Власник однієї з квартир облаштував додаткову лоджію, яка суттєво відрізняється від решти балконів у будинку. Така конструкція не має аналогів у сусідів і викликала неабиякий резонанс.

ЖК Marshall у Дніпрі. Фото: соцмережі.

Місцеві жителі іронічно відреагували на "цар-балкон", порівнюючи його з недоречним виступом на фасаді будівлі. Один із мешканців саркастично зауважив, що балкон схожий на чиряк, але ж "по-багатому". Спершу навіть думали, що це спеціальна платформа для миття вікон, проте виявилось інакше.

Незвичайний балкон став предметом обговорень у соцмережах. Деякі вважають, що він псує архітектурний вигляд новобудови, інші ж дивуються винахідливості власника.

Нагадаємо, у Києві на іноземця впав балкон: чоловік отримав травми.

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архітектура Дніпро Будинок мешканці балкон
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