фото: Телеграм/Нерухомість Інфо

В новому житловому комплексі Marshall на Набережній Перемоги, 128 помітили незвичайний балкон, який одразу привернув увагу містян

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає RegioNews.

Власник однієї з квартир облаштував додаткову лоджію, яка суттєво відрізняється від решти балконів у будинку. Така конструкція не має аналогів у сусідів і викликала неабиякий резонанс.

ЖК Marshall у Дніпрі. Фото: соцмережі.

Місцеві жителі іронічно відреагували на "цар-балкон", порівнюючи його з недоречним виступом на фасаді будівлі. Один із мешканців саркастично зауважив, що балкон схожий на чиряк, але ж "по-багатому". Спершу навіть думали, що це спеціальна платформа для миття вікон, проте виявилось інакше.

Незвичайний балкон став предметом обговорень у соцмережах. Деякі вважають, що він псує архітектурний вигляд новобудови, інші ж дивуються винахідливості власника.

Нагадаємо, у Києві на іноземця впав балкон: чоловік отримав травми.