У Дніпрі помітили "цар-балкон" на фасаді новенького ЖК
В новому житловому комплексі Marshall на Набережній Перемоги, 128 помітили незвичайний балкон, який одразу привернув увагу містян
Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає RegioNews.
Власник однієї з квартир облаштував додаткову лоджію, яка суттєво відрізняється від решти балконів у будинку. Така конструкція не має аналогів у сусідів і викликала неабиякий резонанс.
Місцеві жителі іронічно відреагували на "цар-балкон", порівнюючи його з недоречним виступом на фасаді будівлі. Один із мешканців саркастично зауважив, що балкон схожий на чиряк, але ж "по-багатому". Спершу навіть думали, що це спеціальна платформа для миття вікон, проте виявилось інакше.
Незвичайний балкон став предметом обговорень у соцмережах. Деякі вважають, що він псує архітектурний вигляд новобудови, інші ж дивуються винахідливості власника.
Нагадаємо, у Києві на іноземця впав балкон: чоловік отримав травми.