Фото: полиция Днепропетровской области

Правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему местному жителю, которого застали при попытке кражи из частного дома

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Мужчина проник в квартиру через окно, воспользовавшись отсутствием хозяев, однако преступление удалось быстро прекратить.

Инцидент произошел 17 июня около 14 часов 15 минут на улице Андрея Разумовского. В полицию поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одном из частных домовладений. По вызову оперативно прибыл наряд полиции, который обнаружил в доме подозреваемого - ранее судимого жителя Днепра.

Мужчину задержали на месте в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. После сбора улик следователи отделения полиции №1 Днепровского районного управления №2 объявили ему о подозрении.

Ему инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Это покушение на воровство, совершенное в особо крупных размерах или повторно. Если вина будет доказана, подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним о разбое в Киеве: мужчина с ножом напал на продавца цветов.