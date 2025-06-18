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18 июня 2025, 16:00

В Днепре заметили "царь-балкон" на фасаде новенького ЖК

18 июня 2025, 16:00
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фото: Телеграм/Недвижимость Инфо
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В новом жилом комплексе Marshall на Набережной Победы, 128, заметили необычный балкон, который сразу привлек внимание горожан

Об этом сообщает местный Телеграмм-канал, передает RegioNews.

Владелец одной из квартир обустроил дополнительную лоджию, существенно отличающуюся от остальных балконов в доме. Такая конструкция не имеет аналогов у соседей и вызвала большой резонанс.

ЖК Marshall в Днепре. Фото: соцсети.

Местные жители иронически отреагировали на "царь-балкон", сравнивая его с неуместным выступлением на фасаде здания. Один из жителей саркастически заметил, что балкон "как чиряк на носу", а другой - "по-багатому". Сначала даже думали, что это специальная платформа для мытья окон, но оказалось иначе.

Необычный балкон стал предметом обсуждений в соцсетях. Некоторые считают, что он портит архитектурный облик новостройки, а другие удивляются изобретательности владельца.

Напомним, в Киеве на иностранца упал балкон: мужчина получил травмы.

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архитектура Днепр Дом жители балкон
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