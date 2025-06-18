В Днепре заметили "царь-балкон" на фасаде новенького ЖК
В новом жилом комплексе Marshall на Набережной Победы, 128, заметили необычный балкон, который сразу привлек внимание горожан
Об этом сообщает местный Телеграмм-канал, передает RegioNews.
Владелец одной из квартир обустроил дополнительную лоджию, существенно отличающуюся от остальных балконов в доме. Такая конструкция не имеет аналогов у соседей и вызвала большой резонанс.
Местные жители иронически отреагировали на "царь-балкон", сравнивая его с неуместным выступлением на фасаде здания. Один из жителей саркастически заметил, что балкон "как чиряк на носу", а другой - "по-багатому". Сначала даже думали, что это специальная платформа для мытья окон, но оказалось иначе.
Необычный балкон стал предметом обсуждений в соцсетях. Некоторые считают, что он портит архитектурный облик новостройки, а другие удивляются изобретательности владельца.
Напомним, в Киеве на иностранца упал балкон: мужчина получил травмы.