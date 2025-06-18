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Об этом составило соответствующую справку Национальное агентство по предотвращению коррупции НАПК, передает RegioNews.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило у депутата Днепропетровского областного совета Марианны Мирошниченко факты возможного нарушения антикоррупционного законодательства.

Депутат облсовета Марианна Мирошниченко Фото: Телеграмм/ДС: новости Днепр

Согласно официальному документу, депутат не указала долю в квартире, расположенной в Киеве. Жилье площадью 72,8 м² находится в общей собственности, при этом ее доля составляет 40%.

В НАПК считают, что такая неполная информация в декларации может свидетельствовать о нарушении требований финансовой отчетности, предусмотренных для должностных лиц местного самоуправления. Материалы проверки направлены в соответствующие правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, депутат Марианна Мирошниченко избрана в Днепропетровский облсовет от партии "Предложение".

Напомним об элитном автомобиле за более 2,7 млн гривен: в Украину пытались незаконно ввезти Lamborghini.