Елітне авто за понад 2,7 млн гривень: в Україну намагались незаконно ввезти Lamborghini

фото: львівська митниця

На Львівщині митники запобігли спробі незаконного ввезення Lamborgini в Україну. Елітне авто оцінили у понад 2,7 млн гривень

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

У пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" на Львівщині прибув Lamborghini Gallardo 2013 року випуску. За документами, які подали на митниці, машину нібито продала компанія з США, а отримати її мав 44-річний киянин.

Під час перевірки водій показав зовсім інші папери – литовську декларацію та товарно-транспортну накладну. У них вказано, що авто надіслала фірма з Литви, а отримувач – вже не киянин, а українське підприємство.

У литовських документах зазначена вартість авто – 66 005 доларів (понад 2,7 млн грн). Митники з’ясували, що справжній одержувач подав неправдиву інформацію – змінив і відправника, і отримувача.

Через це склали адмінпротокол за порушення митних правил. Також передали інформацію до Бюро економічної безпеки – через підозру на злочин за статтею про підробку документів під час перевезення товарів.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у пункті пропуску на кордоні з Польщею митники виявили порушення при ввезенні автомобіля Ford Mustang 2015 року випуску. Автомобіль декларувався як гуманітарна допомога на адресу однієї з київських громадських організацій від американця Bon Jovi.