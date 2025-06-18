Мільйони на митниці: що накопичила родина Звягінцева за роки державної служби

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Сергій Звягінцев, в.о. голови Державної митної служби України, офіційно заробляє понад півтора мільйона гривень на рік. Його дружина Альона не має офіційного доходу, а 76-річний тесть, пенсіонер Микола Ніков, за все своє життя заробив менше мільйона гривень

Про це йдеться у розслідуванні "Громадського", передає RegioNews.

Проте родина Звягінцевих володіє значним майном: Mercedes-Benz 2020 року випуску, двома Toyota Prado, елітним будинком під Києвом, а також значними сумами готівки — 260 тисяч євро та 50 тисяч доларів. Ці активи викликають питання щодо джерел їхнього походження, зазначають журналісти.

Водночас, Звягінцев фігурує у двох кримінальних справах. Перша стосується схеми продажу посад на митницях західних областей, де за посаду очільника Львівської митниці пропонували мільйон доларів. Друга — про приховування нерухомості.

Попри це, Звягінцев продовжує виконувати обов'язки голови митної служби, заперечуючи будь-яку причетність до корупційних схем. Він стверджує, що ніколи не займався призначеннями за гроші.

Що відомо про Сергія Звягінцева

Сергій Звягінцев — український чиновник, має понад 19 років трудового стажу на державній службі.

Має три вищі освіти в галузях економіки та права. Здобув кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

Був призначений виконувачем обов'язків Голови Державної митної служби України 1 лютого 2023 року.

З січня 2020 р. очолював Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. З лютого 2020 року виконував обов’язки Голови цього відомства, а з липня 2020 року займав посаду Голови.