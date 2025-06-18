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18 июня 2025, 12:30

В Днепре в трамвае №6 скончался 67-летний пассажир: что произошло

18 июня 2025, 12:30
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фото: Телеграмм/Труха
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Во время поездки внезапно скончался пассажир

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Инцидент произошел днем, когда транспорт курсировал по обычному маршруту. По предварительным данным, одному из пассажиров, 67-летнему мужчине, внезапно стало плохо прямо во время движения.

Очевидцы немедленно сообщили об этом водителю. Тот остановил трамвай и вызвал скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия, однако, несмотря на все усилия, мужчину не удалось спасти, он скончался до приезда бригады.

На месте работают правоохранители. Окончательная причина смерти должна быть установлена судебно-медицинской экспертизой.

Напомним, в Киеве мужчина попытался скрыться от ТЦК через окно автобуса.

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