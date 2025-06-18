В Днепре в трамвае №6 скончался 67-летний пассажир: что произошло
Во время поездки внезапно скончался пассажир
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
Инцидент произошел днем, когда транспорт курсировал по обычному маршруту. По предварительным данным, одному из пассажиров, 67-летнему мужчине, внезапно стало плохо прямо во время движения.
Очевидцы немедленно сообщили об этом водителю. Тот остановил трамвай и вызвал скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия, однако, несмотря на все усилия, мужчину не удалось спасти, он скончался до приезда бригады.
На месте работают правоохранители. Окончательная причина смерти должна быть установлена судебно-медицинской экспертизой.
Напомним, в Киеве мужчина попытался скрыться от ТЦК через окно автобуса.
На Днепропетровщине будут судить эксруководителей лесхоза, из-за которых было уничтожено деревьев на 68 млн грнВсе новости »
18 июня 2025, 11:54В Кривом Роге мужчина забил до смерти соседа металлическим прутом
18 июня 2025, 10:56На Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ
18 июня 2025, 10:29
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
После аварии во Франции домой вернулись 40 украинских подростков
18 июня 2025, 13:44Миллионы на таможне: что накопила семья Звягинцева за годы государственной службы
18 июня 2025, 13:18В Кривом Роге во время выезда на семейный конфликт полиция обнаружила посев конопли
18 июня 2025, 13:15В Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб
18 июня 2025, 12:54Теперь ему навсегда 31: в сети показали фото парня, родители которого молились у руин дома в Киеве
18 июня 2025, 12:51В Запорожье приговорили к 15 годам коллаборанта, который шпионил за украинскими военными
18 июня 2025, 12:42Россияне атаковали пожарную часть на Херсонщине: ранены спасатели
18 июня 2025, 12:40В Киеве директор государственного предприятия не уплатил почти 100 млн грн налогов
18 июня 2025, 12:31На Буковине мужчина изготовлял и продавал поддельные водительские права
18 июня 2025, 12:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Все блоги »