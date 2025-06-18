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18 июня 2025, 11:54

На Днепропетровщине будут судить эксруководителей лесхоза, из-за которых было уничтожено деревьев на 68 млн грн

18 июня 2025, 11:54
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фото: ГБР
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ГБР сообщило о подозрении эксочителям военного лесхоза из Днепропетровщины, годами допускавших незаконную вырубку леса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ведомства сообщили о подозрении трем бывшим руководителям Новомосковского военного лесхоза из Днепропетровщины, годами допускавших незаконные порубки тысяч деревьев.

Как стало известно, руководители лесхоза выдавали без соответствующей документации разрешения на вырубку деревьев на территории, за которую не отвечали. Поэтому в лесах годами продолжалась незаконная вырубка деревьев.

Деревья вырубались частными предприятиями, а затем сбывались.

Уже установлено, что только в 2023 году было незаконно уничтожено деревьев более чем на 68 млн гривен.

Трем бывшим руководителям Новомосковского военного лесхоза грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ.

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