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18 июня 2025, 10:56

В Кривом Роге мужчина забил до смерти соседа металлическим прутом

18 июня 2025, 10:56
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фото: "Відомо"
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В Кривом Роге мужчину из села Вольное приговорили к 8,5 годам тюрьмы за убийство соседа

Об сообщает издание "Відомо", передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина пришел к соседу на разборки после того, как узнал от своего сына, что его жена вместе с односельцем продавали выращенное зерно, а полученные деньги потратили на алкоголь.

Когда мужчина зашел в дом соседа, то встретил свою жену в его спальне. Конфликт обострился, и под влиянием ревности он схватил металлический прут и нанес несколько ударов, от которых сосед умер.

Суд учел, что мужчина и сам оказался в сложной ситуации и присудил ему 8,5 лет заключения. Кроме того, он должен выплатить брату погибшего 500 тысяч гривен моральной и материальной компенсации.

Напомним, ранее на Львовщине задержали мужчину, который жестоко избил одного товарища и убил другого.

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