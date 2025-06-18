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18 июня 2025, 10:29

На Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ

18 июня 2025, 10:29
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фото: ГБР
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Сотрудники ДБР разоблачили схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В 2023 году женщина решила прокачать свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе. Ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первоначальное воинское звание "солдат". В схему она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей, который помог ей быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях.

Впоследствии депутат продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. Установлено, что за время службы она незаконно получила выплаты за службу более чем на 200 тыс. гривен, которые регулярно тратила на собственные нужды.

Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить правоохранителя, который за 1-2 тыс. долларов удалял данные об уклонистах.

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