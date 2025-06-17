В Днепре мужчина во время конфликта зарезал своего оппонента

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По подозрению в умышленном убийстве полиция Днепра задержала 35-летнего мужчину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

На днях в Новокодакском районе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители установили, что вечером 12 июня между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого 35-летний фигурант толкнул потерпевшего, а затем нанес ему смертельное ранение ножом.

Злоумышленник уже задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина ворвался в здание пенсионера и убил его.