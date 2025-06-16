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16 червня 2025, 14:05

На Дніпропетровщині сварка біля ринку переросла в напад із ножем

16 червня 2025, 14:05
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фото: поліція Дніпропетровської області
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Потерпілого шпиталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам’янському правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. За попередніми даними, під час конфлікту він ножем поранив свого 34-річного знайомого.

Інцидент стався вранці 13 червня неподалік ринку на лівобережній частині міста. За даними поліції, між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході суперечки один із них дістав ніж і вдарив опонента в живіт. Після цього з місця події втік.

Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу. Тим часом поліцейські Кам’янського районного управління оперативно встановили особу нападника та затримали його. Правоохоронці також вилучили знаряддя злочину.

Затриманому оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що на Волині дружина зарізала чоловіка під час сварки: жінці "світить" ув'язнення.

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