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06 червня 2025, 11:50

На Дніпропетровщині чоловік увірвався в будинок пенсіонера і вбив його

06 червня 2025, 11:50
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Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вбив місцевого жителя. Відомо, що тіло пенсоінера знайшов його товариш

Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини, передає RegioNews.

19 травня житель Павлограда звернувся до поліції та повідомив, що знайшов свого друга без ознак життя. Правоохоронці зʼясували, що 36-річний чоловік проник до будинку пенсіонера, щоб його пограбувати, і це завершилось смертю.

Зловмисник погрожував літньому чоловіку ножем. Він завдав господарю будинку смертельних тілесних ушкоджень. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру за статтями про розбій та умисне вбивство.

Триває розслідування. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Буковині чоловіка вбив його 46-річний племінник. Це сталось через сварку під час застілля. Спочатку він побив родича, вдарив ножем, а потім задушив. Тіло дядька племінник скинув у вигрібну яму на подвір'ї.

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