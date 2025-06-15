Влада показала наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину

фото: Сергій Лисак

Напередодні російські війська продовжили тероризувати Нікопольщину на Дніпропетровщині. Загарбники били по області з артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетою і дронами

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Ввечері й вночі росіяни били по Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Через ворожі обстріли пошкоджені сонячні панелі, легкова автівка, два приватні будинки й газогін. На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.

"На щастя, ніхто з людей не постраждав", — йдеться в повідомленні.

За словами Сергія Лисака, вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі БпЛА та крилату ракету.