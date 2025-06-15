Влада показала наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
Напередодні російські війська продовжили тероризувати Нікопольщину на Дніпропетровщині. Загарбники били по області з артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетою і дронами
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Ввечері й вночі росіяни били по Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Через ворожі обстріли пошкоджені сонячні панелі, легкова автівка, два приватні будинки й газогін. На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.
"На щастя, ніхто з людей не постраждав", — йдеться в повідомленні.
За словами Сергія Лисака, вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі БпЛА та крилату ракету.
Нагадаємо, вночі 15 червня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Полтавщину із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів. Основним напрямком удару став Кременчук.