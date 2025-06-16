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16 червня 2025, 14:48

У Дніпрі протягом доби трьох людей викрили з речовинами, схожими на наркотики

16 червня 2025, 14:48
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фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області
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Протягом однієї доби патрульні тричі фіксували у громадян речовини, схожі на наркотики

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі патрульна поліція за один день тричі виявляла у громадян підозрілі речовини, ймовірно наркотичного походження. Усі випадки зафіксовані в різних районах міста.

Наркотичні речовиниНаркотичні речовини

Перший інцидент стався вдень у Центральному районі. Патрульні помітили чоловіка, який поводився підозріло. Після зупинки поліцейські провели поверхневу перевірку й виявили у нього сліп-пакет із кристалічною речовиною, що могла бути наркотиком.

Згодом у цьому ж районі правоохоронці зупинили ще одного чоловіка. Під час огляду в нього також знайшли сліп-пакет із речовиною, схожою на наркотичну. Третій випадок стався вже ввечері у Шевченківському районі. Патрульні помітили жінку на електросамокаті, яка, побачивши екіпаж, викинула пакет із підозрілим вмістом та намагалася втекти. Поліцейські її затримали.

У всіх трьох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини з’ясовуватимуть слідчі, які й дадуть правову оцінку діям затриманих. Якщо речовини виявляться наркотичними, фігурантам може загрожувати відповідальність згідно зі статтею 309 Кримінального кодексу України - незаконне зберігання наркотиків без мети збуту.

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