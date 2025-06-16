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16 июня 2025, 18:17

На Днепропетровщине строят первый в Украине дом для собак с инвалидностью

16 июня 2025, 18:17
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фото: UAnimals.
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В Днепропетровской области впервые возводят специализированное жилье для собак с травмами позвоночника

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество "UAnimals", передает RegioNews.

В Днепропетровской области продолжается строительство специального помещения для собак-спинальщиков на территории приюта "Пегас". В новом корпусе планируется разместить до 35 животных, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В настоящее время там проживает 27 таких собак.

Как сообщают в приюте, строительные работы уже начались. Сейчас вяжут арматуру и готовятся к заливке фундамента. Завершить проект планируется к 10 августа этого года.

На строительство нового корпуса организация UAnimals направила 1 млн. 485 тысяч гривен. В помещении обустроят две изолированные перегородочные комнаты, выгульную территорию и теплый пол для комфортного проживания пожилых и малоподвижных животных.

В приюте говорят, что спрос на места для таких собак растет из-за войны и общей перегрузки приютов. Новое помещение поможет обеспечить безопасные условия для животных, которые не могут выжить на улице без постоянного ухода.

Ранее сообщалось, что российский дрон повредил убежище с животными, которых спасли из Донецкой области и Харьковщины.

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приют собака инвалиды Днепропетровская область Украина строительство
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