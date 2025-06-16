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16 июня 2025, 14:48

В Днепре в течение суток трех человек разоблачили с веществами, похожими на наркотики

16 июня 2025, 14:48
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фото: Патрульная полиция Днепропетровской области
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В течение суток патрульные трижды фиксировали у граждан вещества, похожие на наркотики

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре патрульная полиция за один день трижды обнаруживала у граждан подозрительные вещества, предположительно наркотического происхождения. Все случаи зафиксированы в разных районах города.

Наркотические веществаНаркотические вещества

Первый инцидент произошел днем в Центральном районе. Патрульные заметили мужчину, который вел себя подозрительно.

Впоследствии в этом же районе правоохранители остановили еще одного мужчину. При осмотре у него также нашли слип-пакет с веществом, похожим на наркотическое. Третий случай произошел вечером в Шевченковском районе. Патрульные заметили женщину на электросамокате, которая, увидев экипаж, выбросила пакет с подозрительным содержимым и пыталась скрыться. Полицейские задержали ее.

Во всех трех случаях на место была вызвана следственно-оперативная группа. В дальнейшем обстоятельства будут выяснять следователи, которые дадут правовую оценку действиям задержанных. Если вещества окажутся наркотическими, фигурантам может угрожать ответственность согласно статье 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.

Ранее сообщалось о наркотиках в эклерах и туалетной бумаге: заключенные из Полтавы сбывали психотропы в СИЗО.

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