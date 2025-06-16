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16 червня 2025, 13:13

Злочинна схема на теплоенергетиці Кривого Рогу: 10 фігурантів під підозрою

16 червня 2025, 13:13
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фото: Офіс Генпрокурора
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У Кривому Розі колишніх керівників теплоенергетичного підприємства та їхніх спільників підозрюють у створенні злочинної організації та розтраті державного майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що підозру отримали організатори злочинної групи — двоє колишніх керівників одного з теплоенергетичних підприємств міста Кривий Ріг, а також ще вісім експрацівникам цього підприємства.

Під виглядом переміщення комунального обладнання нібито для його збереження в умовах воєнного стану, підозрювані вивезли понад 1140 водонагрівачів із пунктів теплорегуляції на закриту територію підприємства.

Далі, за допомогою маніпуляторів і кисневих балонів для різки металу, учасники організації демонтували з обладнання латунні трубки, що містять кольорові метали. Для приховування розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми предметами, зокрема одягом, і повертали їх на місце, імітуючи робочий стан приладів. Під час інвентаризації ці водонагрівачі фіксували як повністю справні та придатні до використання.

Після цього підозрювані реалізовували демонтовані трубки на місцеві металобази за готівку, без оформлення відповідних бухгалтерських документів та без передбаченого законом радіаційного контролю. Отримані кошти були розподілені серед учасників злочинної організації.

Слідчі органи продовжують розслідування, і питання щодо запобіжних заходів для підозрюваних перебуває на розгляді.

Нагадаємо, СБУ викрили екскерівників "Запоріжжяобленерго" на розтраті коштів. Йдеться про суму понад 700 мільйонів гривень.

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