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16 июня 2025, 14:05

На Днепропетровщине ссора у рынка переросла в нападение с ножом

16 июня 2025, 14:05
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фото: полиция Днепропетровской области
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Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском правоохранители задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений. По предварительным данным, во время конфликта он ножом ранил своего 34-летнего знакомого.

Инцидент произошел утром 13 июня недалеко от рынка в левобережной части города. По данным полиции, между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе спора один из них достал нож и ударил оппонента в живот. После этого с места происшествия скрылся.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Тем временем полицейские Каменского районного управления оперативно установили личность нападающего и задержали его. Правоохранители также изъяли орудие преступления.

Задержанному объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Волыни женщина зарезала мужа во время ссоры: женщине "светит" заключение.

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