На Дніпропетровщині директор підприємства розтратив 5,5 млн грн, призначених для Сил оборони

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, завдав понад 5,5 млн грн збитків бюджету під час закупівлі 100 квадроциклів для потреб Сил оборони. Очікувана вартість закупівлі склала майже 37,5 млн грн.

"Під час організації тендеру директор комунального підприємства, яке реалізує заходи Програми, не забезпечив належне, економічне та ефективне визначення очікуваної вартості товарів. Зокрема не провів аналіз ринку та не надіслав письмові запити офіційним представникам та виробникам", - йдеться у повідомленні.

Детективи повідомили про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині переплатили майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових.