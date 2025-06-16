Преступная схема на теплоэнергетике Кривого Рога: 10 фигурантов под подозрением

фото: Офис Генпрокурора

В Кривом Роге бывших руководителей теплоэнергетического предприятия и их подельников подозревают в создании преступной организации и растрате государственного имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Подозрение получили организаторы преступной группы — двое бывших руководителей одного из теплоэнергетических предприятий города Кривой Рог, а также еще восемь эксработников этого предприятия.

Под видом перемещения коммунального оборудования якобы для его хранения в условиях военного положения подозреваемые вывезли более 1140 водонагревателей из пунктов теплорегуляции на закрытую территорию предприятия.

Далее, с помощью манипуляторов и кислородных баллонов для резки металла, участники организации демонтировали из оборудования латунные трубки, содержащие цветные металлы. пригодны к использованию.

После этого подозреваемые реализовывали демонтированные трубки на местные металлобазы за наличные деньги, без оформления соответствующих бухгалтерских документов и без предусмотренного законом радиационного контроля. Вырученные средства были распределены среди участников преступной организации.

Следственные органы продолжают расследование, и вопрос о мерах пресечения для подозреваемых находится на рассмотрении.

Напомним, СБУ разоблачили экскеровщиков "Запорожьеоблэнерго " на растрате средств. Речь идет о сумме более 700 миллионов гривен.