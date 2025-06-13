15:14  13 червня
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
17:59  13 червня
"ПриватБанк" попередив про проведення планових технічних робіт
19:52  13 червня
В Одесі представили перший у світі поїзд-галерею
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 19:29

Підприємство на Дніпропетровщині змусили відшкодувати понад 20 млн грн несплачених податків

13 червня 2025, 19:29
Читайте также на русском языке
фото: Бюро економічної безпеки
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині підприємство відшкодувало понад 20 млн грн несплачених податків до бюджету

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що компанія орендувала дві земельні ділянки загальною площею майже 13 га у Дніпропетровської міської ради. Відповідно до Податкового кодексу України, платники орендної плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють та сплачують суму податку до бюджету.

"Підозрюваний при сплаті орендної плати вказав занижену ставку. Це дало можливість підприємству ухилитись від сплати понад 20 млн грн орендної плати", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування підприємством завдані збитки у повному обсязі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині директор підприємства розтратив 5,5 млн грн, призначених для Сил оборони.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Бюро економічної безпеки підприємство податки
На Дніпропетровщині жінка видавала себе за юриста та ошукала військовослужбовців ЗСУ на майже 3,5 млн грн
13 червня 2025, 17:10
Мешканця Дніпра засуджено за зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітніх дітей
13 червня 2025, 16:39
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
13 червня 2025, 12:06
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
В Україні дітям без щеплень можуть заборонити відвідувати навчальні заклади
13 червня 2025, 20:19
У Харкові чоловік приревнував дружину і напав на "суперника" з ножем
13 червня 2025, 20:13
В Одесі представили перший у світі поїзд-галерею
13 червня 2025, 19:52
Отримувачі компенсацій з Харківщини придбали майже 2,6 тис. об’єктів нерухомості
13 червня 2025, 19:42
Керівництво "Центренерго" підозрюють у розтраті майже 47 млн грн бюджетних коштів
13 червня 2025, 19:07
Справа про корупцію в Мінрегіоні: експосадовці, які пов'язані з Чернишовим, отримали підозри
13 червня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині директор підприємства розтратив 5,5 млн грн, призначених для Сил оборони
13 червня 2025, 18:47
Суд оштрафував трьох жителів Полтавщини за незаконний продаж пального
13 червня 2025, 18:37
У Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків
13 червня 2025, 18:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »