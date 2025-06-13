Підприємство на Дніпропетровщині змусили відшкодувати понад 20 млн грн несплачених податків

фото: Бюро економічної безпеки

На Дніпропетровщині підприємство відшкодувало понад 20 млн грн несплачених податків до бюджету

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що компанія орендувала дві земельні ділянки загальною площею майже 13 га у Дніпропетровської міської ради. Відповідно до Податкового кодексу України, платники орендної плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють та сплачують суму податку до бюджету.

"Підозрюваний при сплаті орендної плати вказав занижену ставку. Це дало можливість підприємству ухилитись від сплати понад 20 млн грн орендної плати", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування підприємством завдані збитки у повному обсязі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині директор підприємства розтратив 5,5 млн грн, призначених для Сил оборони.