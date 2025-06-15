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15 июня 2025, 12:55

Власти показали последствия вражеской атаки на Днепропетровщину

15 июня 2025, 12:55
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фото: Сергей Лысак
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Накануне российские войска продолжили терроризировать Никопольщину Днепропетровской области. Захватчики били по области из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетой и дронами

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.

Вечером и ночью россияне били по Красногригорьевской, Покровской и Марганецкой общинам. Из-за вражеских обстрелов повреждены солнечные панели, легковая машина, два частных дома и газопровод. На территории частного предприятия возник пожар.

"К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам Сергея Лысака, ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной четыре вражеских БпЛА и крылатую ракету.

Напомним, ночью 15 июня РФ совершила массированную комбинированную атаку на Полтавщину с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Основным направлением удара стал Кременчуг.

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