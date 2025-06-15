Власти показали последствия вражеской атаки на Днепропетровщину

фото: Сергей Лысак

Накануне российские войска продолжили терроризировать Никопольщину Днепропетровской области. Захватчики били по области из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетой и дронами

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.

Вечером и ночью россияне били по Красногригорьевской, Покровской и Марганецкой общинам. Из-за вражеских обстрелов повреждены солнечные панели, легковая машина, два частных дома и газопровод. На территории частного предприятия возник пожар.

"К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам Сергея Лысака, ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной четыре вражеских БпЛА и крылатую ракету.