На Черкащині приземлили 8 російських безпілотників, – ОВА
В ніч на 15 червня російська армія атакувала Черкаську область безпілотниками. У регіоні по ворожих цілях працювали сили та засоби ППО
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
"У межах нашої території знешкоджено 8 російських БпЛА. Травмованих немає. Шкоди від уламків, за попередніми даними, теж", – повідомив посадовець.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Сили ППО знешкодили 167 ворожих цілей.
Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки обстрілівВсі новини »
15 червня 2025, 10:46На Миколаївщині знищили 4 ворожі БпЛА
15 червня 2025, 09:38Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: постраждали 4 людини
15 червня 2025, 08:20
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Росіяни обстріляли Херсон і передмістя: поранені 3 цивільних
15 червня 2025, 14:25Російськомовні пісні на концерті Вєрки Сердючки: омбудсман вимагає покарання
15 червня 2025, 13:45Україна повернула тіла ще 1200 полеглих громадян
15 червня 2025, 13:15Влада показала наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
15 червня 2025, 12:55За добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян, — Генштаб
15 червня 2025, 12:22На Львівщині мікроавтобус на смерть збив велосипедиста
15 червня 2025, 12:00Вибухи на Харківщині: сапери знищують вибухонебезпечні предмети
15 червня 2025, 11:05Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки обстрілів
15 червня 2025, 10:46Комбінований удар по Україні: ППО збила 8 ракет і понад 110 російських дронів
15 червня 2025, 10:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС