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В Днепропетровской ОВА сообщили об атаках окупантов за 13 июня. Враг продолжает терроризировать гражданское население

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в течение дня российские военные снова атаковали Никопольщину. В частности, оккупанты били по Никополю, Покровскому, Красногригоревскому, Марганецкому сообществу. Использовали россияне для этого беспилотники и артиллерии.

В результате атаки 13 июня погиб человек. Также повреждены инфраструктура, два админздания, многоэтажка, частный дом. В результате атаки врага загорелась сухая трава.

Напомним, 12 июня российские военные атаковали беспилотниками поселок Тимофеевка Богодуховского района. Враг попал в жилой дом. В результате 59-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали.