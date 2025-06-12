Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину з дронів та артилерії
У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ворожих атак. Російські обстріли пошкодили житлові будинки
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, росіяни протягом доби завдали по Нікопольщині понад 30 ударів. Зокрема, артилерією та дронами. Пошкоджені адміністративна будівля та дві багатоповерхівки. Один приватний будинок загорівся.
На Новопавлівську громаду Синельниківщини противник скерував керовані авіабомби. На щастя, жертв немає.
Нагадаємо, що в ніч на 11 червня росіяни атакували Херсон. Внаслідок атаки місцева жителька отримала вибухову травму та перелом кістки руки.
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