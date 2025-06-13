Обстрел Никопольщины: снаряд попал по приусадебному участку, погиб мужчина
В результате артиллерийского обстрела Покровской общины на Никопольщине погиб гражданский человек
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, снаряд попал по приусадебному участку, где в тот момент находился 72-летний местный житель. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
"Искренние соболезнования родным и близким", — отметил Лысак.
Напомним, за прошедшие сутки россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину из дронов и артиллерии.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня российская армия выпустила по Украине ракеты и 55 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.
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