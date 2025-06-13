Кривавий конфлікт у Кременчуці: постраждав 50-річний чоловік

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У четвер, 12 червня, до кол-центру поліції Полтавщини надійшло повідомлення від лікарів Кременчука про госпіталізацію 50-річного чоловіка з ножовим пораненням у тяжкому стані. Інцидент стався в одній із квартир мікрорайону Молодіжний

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, під час побутового конфлікту чоловік отримав поранення в ділянці серця. До скоєного може бути причетна його 49-річна співмешканка.

Жінку затримали. Наразі вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині чоловік до смерті побив дружину. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.