В Днепропетровской области будут судить правоохранителя, который за 1-2 тыс. долларов удалял данные об уклонистах
ГБР сообщило о подозрении еще одному правоохранителю на Днепропетровщине по делу удаления данных о лицах, уклонявшихся от мобилизации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как выяснилось, двое правоохранителей, работавших в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске лиц, избегавших мобилизации. Стоили такие услуги от 1 до 2 тысяч долларов США.
В общей сложности из базы данных таким образом исчезли сведения о более чем 850 человек.
За совершенное злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.
Напомним, в Днепропетровской области будут судить командира в/ч, который заставлял солдат строить дома для родственников.
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