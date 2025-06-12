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ГБР сообщило о подозрении еще одному правоохранителю на Днепропетровщине по делу удаления данных о лицах, уклонявшихся от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, двое правоохранителей, работавших в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске лиц, избегавших мобилизации. Стоили такие услуги от 1 до 2 тысяч долларов США.

В общей сложности из базы данных таким образом исчезли сведения о более чем 850 человек.

За совершенное злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить командира в/ч, который заставлял солдат строить дома для родственников.