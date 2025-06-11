На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых: ему светит 15 лет тюрьмы
Житель города Самар Днепропетровской области предстанет перед судом по обвинению в том, что бросил гранату в сторону знакомых
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 18 апреля 47-летний мужчина во время конфликта бросил гранату Ф-1 в сторону знакомых. В результате взрыва никто не пострадал, однако был поврежден фасад дома.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого и сообщили о подозрении.
Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Напомним, в городе Сквира Киевской области в результате взрыва гранаты пострадали три человека.
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