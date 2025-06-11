Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі правоохоронці викрили 52-річного чоловіка, який займався незаконним рибним промислом у період нерестової заборони. Інцидент стався у Самарському районі міста, де чоловік використовував заборонені знаряддя - рибальські сітки - для вилову риби на Самарському водосховищі. За словами поліції, у браконьєрському улові виявили карасів, судаків та окунів. Сума завданих збитків державі становить майже 200 тисяч гривень.

Фото: поліція Дніпропетровської області

Поліцейські повідомили, що чоловік порушив правила охорони водних біоресурсів у період нересту, коли вилов риби суворо заборонено. Така діяльність кваліфікується як грубе порушення законодавства і передбачає кримінальну відповідальність. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 249 Кримінального кодексу України - незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція встановлює всі обставини інциденту та вживає заходів для притягнення правопорушника до відповідальності. У поліції закликають громадян дотримуватися вимог природоохоронного законодавства, адже браконьєрство під час нересту завдає непоправної шкоди екосистемам та рибним ресурсам.

Правоохоронці також нагадують: вилов риби у період нересту, використання сіток та інших заборонених засобів лову - це серйозне правопорушення, яке може обернутися не лише штрафами, а й позбавленням волі. Водночас вони просять громадян повідомляти про будь-які випадки порушення законів рибальства, аби зберегти природу рідного краю.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зберігав понад 1000 боєприпасів.