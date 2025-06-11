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11 червня 2025, 09:16

Два райони Дніпропетровщини потерпали від обстрілів: в ОВА показали наслідки

11 червня 2025, 09:16
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Нічні обстріли вразили Нікопольський та Синельниківський райони

Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає RegioNews.

Ворожі обстріли продовжують тероризувати Дніпропетровську область. Цієї ночі російські війська знову завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Васильківська громада. Безпілотник влучив по території приватного підприємства. Виникла пожежа, яка знищила будівлю та сільськогосподарське обладнання. Також у Великомихайлівській громаді ворожі літаки скинули керовані авіабомби. Пошкоджені кілька житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Нікопольському районі ситуація також залишається складною. Російська армія обстріляла районний центр, а також Марганецьку та Покровську громади. Противник застосував артилерію та дрони-камікадзе. В одному з населених пунктів понівечена багатоповерхівка. За даними обласної влади, обійшлося без жертв та поранених.

Крім того, уточнено інформацію щодо обстрілу Нікополя, який стався напередодні вдень. Унаслідок ворожого удару пошкоджені три приватні будинки. Один із них повністю зруйнований. Постраждала також одна автівка. Влада продовжує облік збитків та надає допомогу людям.

Нагадаємо, Німеччина передала спецтехніку та обладнання пожежникам Дніпропетровщини.

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