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11 июня 2025, 14:09

Нерестовый запрет не остановил: в Днепре браконьер наловил рыбы на 200 тыс. грн

11 июня 2025, 14:09
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения природоохранного законодательства

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре правоохранители разоблачили 52-летнего мужчину, который занимался незаконным рыбным промыслом в период нерестового запрета. Инцидент произошел в Самарском районе города, где мужчина использовал запрещенные орудия - рыболовные сети - для вылова рыбы на Самарском водохранилище. По словам полиции, в браконьерском улове обнаружили карасей, судаков и окуней. Сумма нанесенного ущерба государству составляет почти 200 тысяч гривен.

Фото: полиция Днепропетровской области

Полицейские сообщили, что мужчина нарушил правила охраны водных биоресурсов в период нереста, когда лов рыбы строжайше запрещен. Такая деятельность квалифицируется как грубое нарушение законодательства и предусматривает уголовную ответственность. Правоохранители открыли уголовное производство по части первой статьи 249 Уголовного кодекса Украины - незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и принимает меры по привлечению правонарушителя к ответственности. В полиции призывают граждан соблюдать требования природоохранного законодательства, ведь браконьерство во время нереста наносит непоправимый ущерб экосистемам и рыбным ресурсам.

Правоохранители также напоминают: отлов рыбы в период нереста, использование сеток и других запрещенных средств ловли - это серьезное правонарушение, которое может обернуться не только штрафами, но и лишением свободы. В то же время, они просят граждан сообщать о любых случаях нарушения законов рыболовства, чтобы сохранить природу родного края.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине задержан мужчина, который хранил более 1000 боеприпасов.

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