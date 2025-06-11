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11 червня 2025, 09:29

Доставка з Китаю в Україну за лічені хвилини: як це працюватиме

11 червня 2025, 09:29
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Китай випробував новий метод доставки за допомогою ракет

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема China Daily, передає RegioNews.

Китай розробив новий метод доставки, використовуючи для цього ракети. Такий підхід може значно пришвидшити доставку товарів із великих платформ, як AliExpress, Taobao та Temu. Замість тижнів очікування, замовлення можуть прибути до України за кілька хвилин.

У ході випробувань ракета XZY-1 подолала понад 20 кілометрів за 125 секунд. Її запустили біля східного узбережжя Китаю. Після завершення польоту ракета здійснила вертикальну посадку на воду. Вона залишилася цілою, без жодних видимих пошкоджень або витоків. Усі системи, включно з двигунами та електронікою в хвостовій частині, працювали справно.

За інформацією розробників, зараз планується вдосконалення логістики та складів доставки. Це дасть змогу перевозити різні типи вантажів, зокрема швидкопсувні продукти й крихкі товари. Об’єм вантажного відсіку ракети — 120 кубометрів. За задумом інженерів, у ньому можна транспортувати до 10 тонн вантажу. Теоретично ракета здатна вмістити навіть невеликий автомобіль чи фургон.

Інноваційна технологія відкриває нові можливості для світового ринку. Вона також привертає увагу до того, як індустрія доставки може трансформуватися в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, держава розгорнула широку мережу мобільних аптек: подробиці.

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