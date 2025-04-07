Фото: прокуратура

У Харкові винесли вирок зраднику. Він звітував ворогу про дислокацію наших захисників

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові судили 46-річного чоловіка, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ, Ще наприкінці 2023 року його завербували російські спецслужби. Далі зрадник шукав місця дислокації українських захисників та військової техніки у обласному центрі та прилеглих населених пунктах, випитуючи необхідну інформацію у колег, знайомих. "Звіти" він передавав росіянам. Тепер він отримав покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Зазначається, що чоловік ніколи не приховував свої проросійські погляди. Зокрема, він ділився такими думками в соцмережах, де повторював фейки пропаганди Кремля.

Його затримали навесні 2024 року, коли він вчергове намагався зібрати дані для російського куратора.

Нагадаємо, раніше у Чернігові викрили агента ФСБ, який наводив російські ракети на місто. Його засудили на 15 років ув'язнення.