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11 июня 2025, 09:16

Два района Днепропетровщины подвергались обстрелам: в ОВА показали последствия

11 июня 2025, 09:16
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Ночные обстрелы поразили Никопольский и Синельниковский районы

Об этом сообщают в ДнепрОВА, передает RegioNews.

Вражеские обстрелы продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Этой ночью российские войска снова нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам.

В Синельниковском районе под обстрел попала Васильковская громада. Беспилотник попал по территории частного предприятия. Возник пожар, который уничтожил здание и сельскохозяйственное оборудование. Также в Великомихайловской общине вражеские самолеты сбросили управляемые авиабомбы. Повреждены несколько жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Никопольском районе ситуация тоже остается сложной. Российская армия обстреляла районный центр, а также Марганецкую и Покровскую громады. Противник применил артиллерию и дроны-камикадзе. В одном из населенных пунктов изуродована многоэтажка. По данным областных властей, обошлось без жертв и раненых.

Кроме того, уточнена информация об обстреле Никополя, который произошел накануне днем. В результате вражеского удара повреждены три частных дома. Один из них полностью разрушен. Пострадал также один автомобиль. Власть продолжает учет ущерба и оказывает помощь людям.

Напомним, Германия передала спецтехнику и оборудование пожарным Днепропетровщине.

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