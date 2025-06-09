Россияне атаковали Днепропетровщину: есть погибший и раненые
9 июня россияне обстреляли Днепропетровщину артиллерией и дронами. В результате атаки погиб человек
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, россияне 9 июня атаковали Никопольщину. Удары были по райцентру, Марганецкому, Мировскому, Покровскому, Красногригоревскому и Томаковскому общинам. Враг использовал артиллерию и беспилотники.
К сожалению, погиб человек. Также пострадал мужчина в возрасте 46 лет. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В результате атаки россиян повреждены гимназия, сельскохозяйственное предприятие, трактор и грузовик. Задело линию электропередач. Произошло несколько пожаров сухой травы, их потушили.
Из-за утреннего удара по Покровской общине там изуродованы гараж, газопровод и линия электропередач. Кроме того, россияне попали в Маломихайловскую и Новопавловскую общины. Ударил беспилотником и КАБами. Избитые автомобиль и частный дом.
Напомним, ранее россияне атаковали Херсонщину артиллерией и дронами. В результате атаки пострадали четверо местных жителей.