Фото: ОВА

9 июня россияне обстреляли Днепропетровщину артиллерией и дронами. В результате атаки погиб человек

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне 9 июня атаковали Никопольщину. Удары были по райцентру, Марганецкому, Мировскому, Покровскому, Красногригоревскому и Томаковскому общинам. Враг использовал артиллерию и беспилотники.

К сожалению, погиб человек. Также пострадал мужчина в возрасте 46 лет. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате атаки россиян повреждены гимназия, сельскохозяйственное предприятие, трактор и грузовик. Задело линию электропередач. Произошло несколько пожаров сухой травы, их потушили.

Из-за утреннего удара по Покровской общине там изуродованы гараж, газопровод и линия электропередач. Кроме того, россияне попали в Маломихайловскую и Новопавловскую общины. Ударил беспилотником и КАБами. Избитые автомобиль и частный дом.

Напомним, ранее россияне атаковали Херсонщину артиллерией и дронами. В результате атаки пострадали четверо местных жителей.