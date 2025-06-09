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09 июня 2025, 14:30

На Днепропетровщине четверо пьяных жестоко избили пожилую пару – не понравилась просьба не уничтожать клумбу

09 июня 2025, 14:30
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Четверо мужчин жестоко избили пожилых супругов, которые попросили их не уничтожать цветы на клумбе

В Павлограде правоохранители расследуют жестокое нападение на пожилых супругов. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Инцидент произошел ночью с 6 на 7 июня по улице Заречная. Четверо мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, безжалостно избили супружескую пару.

По данным полиции, нападавшие нанесли многочисленные удары и скрылись с места преступления. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент избиения. Это поможет правоохранителям в поиске и задержании злоумышленников.

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Пострадавший мужчина сейчас находится в больнице. Врачи сообщили, что его состояние тяжелое. Женщина также получила травму, однако угрозы ее жизни нет.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. Следователи опрашивают свидетелей и работают над установлением всех обстоятельств преступления. Полиция призывает граждан, владеющих какой-либо информацией, обращаться на горячую линию или в ближайший отдел.

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