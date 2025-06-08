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08 июня 2025, 10:45

Россияне атаковали Днепропетровщину: погиб мужчина, ранен подросток

08 июня 2025, 10:45
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Фото: ОВА
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В ОВАЕ рассказали о последствиях ударов россиян по Днепропетровщине. В результате атаки врага повреждены дома, ранены местные жители

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, российские военные атаковали Днепропетровскую область из "Града" и дронов. Под ударами были Никополь и Марганецкая община. Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, а также четыре частных дома, несколько хозяйственных построек и линии электропередач.

В Павлограде из-за массированной атаки, которая произошла в ночь на 7 июня, получили ранения 29-летний мужчина и 16-летний подросток.

Вечером 7 июня россияне ударили авиабомбами по Межевской общине Синельниковского района. В результате удара погиб мужчина.

Напомним, ночью 7 июня российские оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате атаки повреждено здание храма.

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