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07 июня 2025, 10:16

Комбинированная атака на Днепропетровщину: есть раненые и разрушения

07 июня 2025, 10:16
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фото: Днепропетровская ОВА
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В ночь на 7 июня Днепропетровская область подверглась мощной комбинированной атаке со стороны российских войск. Силы противовоздушной обороны сбили 6 ракет и 27 ударных дронов

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в Днепре ранены две женщины – 45 и 88 лет. Одну госпитализировали, другая находится на амбулаторном лечении.

Повреждены инфраструктура, учебное заведение, предприятие, десятки гаражей.

Вспыхнул пожар, сгорел автомобиль, еще три машины — повреждены. В многоэтажках выбиты окна.

В Павлограде повреждены предприятие и жилые дома. Огонь уничтожил 9 автомобилей, спасатели работают на месте. Люди не пострадали.

Утром враг возобновил обстрелы Никопольщины, атаковал FPV-дронами и тяжелой артиллерией.

В Никополе пострадала девятиэтажка. Предварительно – без жертв.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, повлекшие разрушения и пожары. Погибли три человека, еще более 20 человек пострадали.

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