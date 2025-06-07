Комбинированная атака на Днепропетровщину: есть раненые и разрушения
В ночь на 7 июня Днепропетровская область подверглась мощной комбинированной атаке со стороны российских войск. Силы противовоздушной обороны сбили 6 ракет и 27 ударных дронов
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, в Днепре ранены две женщины – 45 и 88 лет. Одну госпитализировали, другая находится на амбулаторном лечении.
Повреждены инфраструктура, учебное заведение, предприятие, десятки гаражей.
Вспыхнул пожар, сгорел автомобиль, еще три машины — повреждены. В многоэтажках выбиты окна.
В Павлограде повреждены предприятие и жилые дома. Огонь уничтожил 9 автомобилей, спасатели работают на месте. Люди не пострадали.
Утром враг возобновил обстрелы Никопольщины, атаковал FPV-дронами и тяжелой артиллерией.
В Никополе пострадала девятиэтажка. Предварительно – без жертв.
Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, повлекшие разрушения и пожары. Погибли три человека, еще более 20 человек пострадали.