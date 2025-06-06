Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области задержали мужчину, который убил местного жителя. Известно, что тело пенсионера нашел его товарищ

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

19 мая Павлограда обратился в полицию и сообщил, что нашел своего друга без признаков жизни. Правоохранители выяснили, что 36-летний мужчина проник в дом пенсионера, чтобы его ограбить, и это завершилось смертью.

Злоумышленник угрожал пожилому мужчине ножом. Он нанес хозяину дома смертельные телесные повреждения. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по статьям о разбое и умышленном убийстве.

Продолжается расследование. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее на Буковине мужчину убил его 46-летний племянник. Это произошло из-за ссоры во время застолья. Сначала он избил родственника, ударил ножом, а затем задушил. Тело дяди племянник сбросил в выгребную яму во дворе.