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04 червня 2025, 13:45

У Чернівцях чоловік убив родича та сховав тіло у вигрібній ямі

04 червня 2025, 13:45
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фото: Національна поліція
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У понеділок, 2 червня, на одній із вулиць Чернівців у вигрібній ямі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці оперативно встановили особу загиблого — ним виявився 51-річний мешканець Чернівців. За "гарячими слідами" було встановлено ймовірного підозрюваного: ним виявився 46-річний племінник загиблого.

За попередніми даними, напередодні трагедії чоловіки розпивали алкоголь у помешканні дядька. Між ними виник конфлікт, що переріс у жорстоку бійку.

Племінник спершу побив родича палицею, згодом ударив ножем і наостанок задушив ременем. Щоб приховати злочин, він скинув тіло в туалетну вигрібну яму на подві'’ї. Після цього зловмисник втік.

Підозрюваного затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку оголошено підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах чоловіка підозрюють у замаху на вбивство місцевої жительки. Нападник завдав жінці кілька ножових поранень у шию. Вона перебуває у лікарні.

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Чернівці убивство конфлікт алкоголь вигрібна яма
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