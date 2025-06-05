Россияне атаковали Днепропетровщину более 20 раз: в ОВА рассказали о последствиях
Российские военные в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов повреждены дома
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, в течение дня от российских ударов страдали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины. В общей сложности россияне атаковали область более 20 раз.
"В целом сегодня из-за вражеских попаданий в районе разбиты три частных дома, в двух из которых возникли пожары. Огонь спасатели укротили. Повреждены также инфраструктура, многоэтажка и хозяйственное сооружение", - сообщил Сергей Лысак.
Напомним, 4 июня россияне атаковали Сумщину беспилотниками. Когда спасатели ликвидировали последствия, произошел повторный обстрел.
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