Фото: ОВА

Российские военные в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов повреждены дома

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в течение дня от российских ударов страдали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины. В общей сложности россияне атаковали область более 20 раз.

"В целом сегодня из-за вражеских попаданий в районе разбиты три частных дома, в двух из которых возникли пожары. Огонь спасатели укротили. Повреждены также инфраструктура, многоэтажка и хозяйственное сооружение", - сообщил Сергей Лысак.

Напомним, 4 июня россияне атаковали Сумщину беспилотниками. Когда спасатели ликвидировали последствия, произошел повторный обстрел.