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04 июня 2025, 20:30

Россияне атаковали Днепропетровщину: в больнице скончалась женщина, получившая ранение

04 июня 2025, 20:30
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Фото: ОВА
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В Днепропетровской ОВАЕ рассказали о последствиях ударов россиян по области 4 июня. Были повреждены дома, авто, а также раненые люди

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews .

По словам Сергея Лысака , кроме пяти пострадавших в результате утренних ударов, ранения получила 83-летняя жительница Марганца.

Также россияне атаковали Мировскую, Красногригорьевскую, Марганецкую общины района и Никополь. Российские войска избивали артиллерией и дронами.

Поврежден магазин, легковой автомобиль, уничтожен гараж, повреждены четыре частных дома. Также повреждены газопровод и линия электропередач.

Впоследствии стало известно, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате удара россиян по Никополю. Ей было 45 лет. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Напомним, также 4 июня россияне ударили по Сумам дронами. Когда спасатели ликвидировали последствия, они оказались под повторным огнем.

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