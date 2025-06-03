Фото: ОВА

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, более 20 раз в сутки российские военные ударили по Днепропетровщине. В частности, дронами и артиллерией враг бил по Никополю, а также по Марганецкому, Мировскому, Покровскому общинам. В результате атаки врага пострадал 87-летний мужчина.

"Повреждены медучреждение, магазин, многоквартирный дом. Возникло несколько пожаров. Разбиты свыше десятка частных домов, несколько хозяйственных сооружений, из них три – уничтожены. Побиты авто, зацепило и линию электропередач", - рассказал председатель ОВА.

Также российский дрон ударил по Зеленодольскому обществу. В результате атаки загорелась сухая трава. Спасатели потушили пламя.

Напомним, 2 июня российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал ребенок : 5-летний мальчик получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.