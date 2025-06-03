18:56  03 июня
В Хмельницкой области водитель вместо поехать на ВЛК - травмировал военного ТЦК
13:37  03 июня
В Украине появится военный омбудсмен: кого он будет защищать
12:17  03 июня
В Сумах объявлен двухдневный траур по жертвам атаки РФ
UA | RU
UA | RU
03 июня 2025, 21:25

Разбитые дома, магазины и больница: россияне атаковали Днепропетровщину - есть пострадавший

03 июня 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Россияне атаковали Днепропетровщину. В результате атаки пострадал местный житель

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, более 20 раз в сутки российские военные ударили по Днепропетровщине. В частности, дронами и артиллерией враг бил по Никополю, а также по Марганецкому, Мировскому, Покровскому общинам. В результате атаки врага пострадал 87-летний мужчина.

"Повреждены медучреждение, магазин, многоквартирный дом. Возникло несколько пожаров. Разбиты свыше десятка частных домов, несколько хозяйственных сооружений, из них три – уничтожены. Побиты авто, зацепило и линию электропередач", - рассказал председатель ОВА.

Также российский дрон ударил по Зеленодольскому обществу. В результате атаки загорелась сухая трава. Спасатели потушили пламя.

Напомним, 2 июня российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал ребенок : 5-летний мальчик получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы
Удар по Харьковщине: выросло количество погибших, в прокуратуре показали фото с места атаки
03 июня 2025, 18:25
Россияне ударили кассетными боеприпасами по Сумам: есть жертва и пострадавшие
03 июня 2025, 10:15
Россияне в сутки почти 600 раз обстреляли Запорожскую область, 12 человек ранены
03 июня 2025, 07:44
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
В Киеве адвокат за крупную сумму "устроил" мужчину на должность с бронированием
03 июня 2025, 22:35
Драпатый, Апостол, Бровди и другие: Зеленский произвел серьезные кадровые изменения в ВСУ
03 июня 2025, 21:45
Украли почти 3 миллиона: на Днепропетровщине разоблачили аферистов, обманывавших родственников пленных военных
03 июня 2025, 20:55
Снимали на камеру и провоцировали: неизвестные ворвались в здание полтавского ТЦК
03 июня 2025, 20:20
Разозлился из-за штрафа: на Житомирщине судили водителя за покушение на убийство полицейского
03 июня 2025, 19:45
Полтавская ОВА поручила полиции доставить сотни уклонистов в ТЦК
03 июня 2025, 19:11
В Хмельницкой области водитель вместо поехать на ВЛК - травмировал военного ТЦК
03 июня 2025, 18:56
На Сумщине самая плохая подготовка к российскому наступлению, – нардеп
03 июня 2025, 18:31
Удар по Харьковщине: выросло количество погибших, в прокуратуре показали фото с места атаки
03 июня 2025, 18:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »