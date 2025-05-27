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27 травня 2025, 21:40

На Дніпропетровщині судитимуть директора підприємства, який поставив армії неякісні спальники на 30 млн грн

27 травня 2025, 21:40
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції завершили досудове розслідування щодо директора підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Обвинувальний акт уже скерували до суду.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний бізнесмен поставив до однієї з військових частин Національної гвардії України за державним контрактом 20 тисяч спальних мішків неналежної якості. Їхня вартість склала 30 млн гривень.

Експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням. Зокрема, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, також у спальниках були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Військова частина вимагала відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн гривень та заміни спальних мішків на якісні. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

"Директора підприємства обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також правоохоронці завершили розслідування щодо військовослужбовця, який прийняв неякісні спальні мішки на облік військової частини, не перевіривши їх на відповідність. Він повністю визнав свою вину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.

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