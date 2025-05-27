фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении директора предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обвинительный акт уже направили в суд.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый бизнесмен поставил в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины по государственному контракту 20 тысяч спальных мешков ненадлежащего качества. Их стоимость составила 30 млн. гривен.

Экспертиза установила несоответствие продукта техническим требованиям, что не дозволяло употреблять их по назначению. В частности, состав ткани не отвечал заявленным требованиям, также в спальниках отсутствовали обязательные элементы: подкладка из флиса и слой из спецткани, не пропускающий воздух.

Воинская часть требовала возмещения штрафных санкций на сумму 6 млн. гривен и замены спальных мешков на качественные. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

"Директора предприятия обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Также правоохранители завершили расследование по военнослужащему, который принял некачественные спальные мешки на учет воинской части, не проверив их на соответствие. Он полностью признал свою вину.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества.