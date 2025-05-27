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27 травня 2025, 15:18

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільне виробництво пального

27 травня 2025, 15:18
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фото: freepik.com
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У Кривому Розі правоохоронці викрили підпільне виробництво бензину й дизельного пального, що діяло на базі орендованого нафтопереробного заводу (НПЗ)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на enkorr.

За даними слідства, зловмисники виготовляли бензин марок А-92, А-95 і дизельне пальне з використанням технічних спиртів і сумнівних присадок. Сировину й прекурсори завозили на територію заводу, де й відбувалося нелегальне виробництво. Виготовлене пальне реалізовували через мережу підконтрольних АЗС у Дніпропетровській і сусідніх областях, а також постачали підприємцям.

Під час обшуків вилучено понад 140 тонн нафтопродуктів, які оцінено більш ніж у 4 млн грн.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна й забороною займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік облив знайомого пальним і підпалив.

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