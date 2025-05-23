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В Днепре возбуждено уголовное производство по факту смертельной аварии. Судья местного суда на мотоцикле сбил человека

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту ДТП, которое произошло утром в Днепре. Предварительно судья одного из районных судов был за рулем мотоцикла. Он наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пострадавший погиб на месте.

Проверки показали, что мотоциклист был трезв. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, ранее в Житомирской области водитель Renault сбил насмерть пенсионера, а затем скрылся с места ДТП. Правоохранители его разыскали. Теперь водителю грозит заключение.