фото: прокуратура

Жителя Хмельницької області та його спільницю визнали винними у катуванні, погрозах вбивством та незаконному проникненні до житла людини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Пара в стані алкогольного сп’яніння навідалась до будинку 68-річної сусідки та почала вибивати двері.

Вони звинуватили жінку в проведенні чаклунських ритуалів, били її, душили, погрожували вбивством та завдали кілька ножових поранень. Після втрати потерпілою свідомості зловмисники витягли її на вулицю та поклали в багажник авто. Планували вивезти в лісосмугу та продовжити катування.

Припинили злочин правоохоронці, котрі прибули на місце події.

Суд призначив 27-річному чоловіку 7 років 6 місяців ув’язнення, а 35-річна жінка отримала 5 років тюрми з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, подія трапилася у червні минулого року в селі Чотирбоки, що на Шепетівщині.