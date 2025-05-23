На Хмельниччині відправили за ґрати пару, яка катувала сусідку за чаклунство
Жителя Хмельницької області та його спільницю визнали винними у катуванні, погрозах вбивством та незаконному проникненні до житла людини
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Пара в стані алкогольного сп’яніння навідалась до будинку 68-річної сусідки та почала вибивати двері.
Вони звинуватили жінку в проведенні чаклунських ритуалів, били її, душили, погрожували вбивством та завдали кілька ножових поранень. Після втрати потерпілою свідомості зловмисники витягли її на вулицю та поклали в багажник авто. Планували вивезти в лісосмугу та продовжити катування.
Припинили злочин правоохоронці, котрі прибули на місце події.
Суд призначив 27-річному чоловіку 7 років 6 місяців ув’язнення, а 35-річна жінка отримала 5 років тюрми з іспитовим строком два роки.
Нагадаємо, подія трапилася у червні минулого року в селі Чотирбоки, що на Шепетівщині.